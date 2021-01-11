"التجاري الدولي "يصعد بمؤشر البورصة الرئيسي 0.61% في منتصف التعاملات
الإثنين 11/يناير/2021 - 11:56 ص
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب القياديات التى ارتفع بعضها بأكثر من 5% و التجارى الدولى الذى ارتفع بـ 0.64% متجاوزا ال 61 جنيه لأول مرة منذ اسابيع .
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11282.1 نقطة، كما وتابعه في الإرتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2193.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3190.9 نقطة.