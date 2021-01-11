"التجاري الدولي "يصعد بمؤشر البورصة الرئيسي 0.61% في منتصف التعاملات





واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب القياديات التى ارتفع بعضها بأكثر من 5% و التجارى الدولى الذى ارتفع بـ 0.64% متجاوزا ال 61 جنيه لأول مرة منذ اسابيع .



