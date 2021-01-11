كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تسعى وزارة الكهرباء، لإطلاق ميكنة وتشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل نهاية الشهر الجاري، لتسهل على المواطنين دفع الرسوم وكافة الإجراءات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

١. أعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل نهاية الشهر الجاري.

٢. تقدم المنصة جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم وكافة الإجراءات.

٣. تقدم المنصة الإلكترونية للكهرباء، خدمة طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

٤. توفر الحصول على شهادة بيانات استهلاك، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

 ٥. يمكنك عبر المنصة الإلكترونية، دفع فواتير استهلاك الكهرباء، والحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

 ٦. وتتيح خدمة تغير اسم صاحب العداد، وتقديم طلب فحص العداد، أو رفع العداد.

 ٧. ومن ضمن خدماتها، تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر، وطلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

 ٨. كما يمكنك تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمبانى السكنية، وطلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

 ٩. تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بروتوكول تعاون بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة. 

وقال الدكتور محمد شاكر، إن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء" يأتي فى إطار سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دخول عصر التحول الرقمي Digitalization  وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات.

وأكد شاكر على سعى الحكومة بخطوات جادة نحو إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة، وكذا تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وذلك من خلال التعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه، وذلك انطلاقًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منصه الكترونيه محمد الشاكر عداد كودى الفجر اخر الاخبار

أخبار تهمك

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ 18 دقيقة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعة و 9 دقيقة

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تزامنا مع استقبال الطلبات.. كل ما تريد معرفته عن العدادات الكودية

أكثرهم من القاهرة.. 60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للكهرباء فى يومها الأول

لعبة الكهرباء لجمع 3.5 مليار جنيه من مشروع العدادات الكودية

التقديم علي العداد الكودي الكهربائي 2020 للمواطنين رابط التسجيل في العداد الكودي

"الكهرباء": 815 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

الكهرباء تتلقي 900 ألف طلب لتركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

11:59 ص

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

11:33 ص

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

12:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض