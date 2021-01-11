رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

أثار أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جدلا واسعا داخل نادي الزمالك وبين جماهير القلعة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد "ستوري" له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





رسالة أحمد السيد زيزو الغامضة





وكتب أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كراسي قاعدة على كراسي"، في رسالة غامضة أثارت تساؤلات كبيرة بين الجماهير البيضاء خلال الدقائق الماضية.





وكان أحمد السيد زيزو قد تلقى مؤخرا عرضا للإحتراف الخارجي في الخليج عبر بوابة العين الإماراتي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية مقابل 3.5 مليون يورو.





من جانبه رفض مسؤولو نادي الزمالك رحيل أحمد السيد زيزو بشكل نهائي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية مفضلين استمراره مع القلعة البيضاء لنهاية الموسم.



