البرازيل تسجل 29792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل 29792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتتخطي الحصيلة فيها 8.105.790 ملايين، في الساعات الـ24 الأخيرة.

 

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية، 469 وفاة، ليصل العدد إلى 203.100، في ثاني أكبر معدل وفيات حول العالم.

 

وتعتبر البرازيل ثاني أكثر دول العالم تسجيلاً للوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أكثر دول العالم في عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والهند.

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