كشف ملابسات واقعة سرقة حمولة سيارة نقل بالإكراه بالفيوم

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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من سائق بشركة منتجات بيطرية، بأنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل محملة بكمية من الأعلاف خاصة بالشركة متجهة إلى محافظة المنيا على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق دائرة مركز شرطة الفيوم، قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى يحمل أحدهما سلاح نارى، بإستيقافه والإستيلاء على السيارة وحمولتها وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان السيارة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم ضبطها وحمولتها كما تم ضبط السيارة الملاكى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة قيادة عاطل- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وعثر بداخلها على (سلاح أبيض "سكين").





بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول بقصد السرقة، حيث قاموا بإستئجار السيارة الملاكى لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح النارى"المستخدم فى الواقعة".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

