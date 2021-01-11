مجلس الوزراء: جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة على مستوى الجامعات المصرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
الفجر

أظهر تقرير مجلس الوزراء حول الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن موقف إنجاز الشكاوى التى تم توجيهها للجامعات خلال عام2020، حيث حققت جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97%.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابات مختلف الجهات الحكومية لها، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية والجامعات استقبالًا وتعاملًا وتفاعلًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال عام 2020، وذلك في إطار استمرار متابعة الجهود المبذولة لرصد أعداد الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها والتعامل معها من مختلف هذه الجهات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.

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