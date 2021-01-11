الزراعة : أغلاق 816 عيادة بيطرية تعمل بدون ترخيص العام الماضي

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:42 ص
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
محمد عصام

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن العام الماضي 2020 شهد ضبط نحو 1865 طن من لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الادامي، وعميات ذبح خارج المجازر، بالأضافة إلى أغلاق 816 عيادة بيطرية تعمل بدون ترخيص على مستوي الجمهورية.


 جاء هذا خلال تقرير اطلع عليه  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية .

حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 12015 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.

 

وأضاف محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

حيث قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملات مكبرة خلال عام 2020 في جميع محافظات الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 2411 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 1053 مركز مخالف وبناءاً على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية: -

تم اصدار (210) قرار ادارى لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (816) منشأة بيطرية بمحافظات (الغربية – الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج – الفيوم – بنى سويف – الإسماعيلية – دمياط – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا – الدقهلية – القاهرة – البحر الأحمر – اسوان – الجيزة – البحيرة – الوادي الجديد – أسيوط – بورسعيد – الأقصر).

تم عمل (72) محضر جنح بمحافظات (المنوفية – كفر الشيخ – بنى سويف – الشرقية – الإسماعيلية – القليوبية – البحيرة) وعدد (64) محاضر إدارية بمحافظات (الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – الدقهلية – البحيرة).

تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (101) عيادة ومركز بيطري مخالف بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الإسماعيلية).

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