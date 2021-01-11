طبيب: هذه الفئات هم العرضة للإصابة بـ متلازمة ما بعد كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن خلال الأسبوع الأول من الإصابة بفيروس كورونا تظهر الأعراض ومنها ارتفاع الحرارة، فقدان حاستي الشم والتذوق، آلام الجسم والقىء والإسهال، وضيق النفس.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن ردة الفعل المناعي للإصابة يظهر خلال الأسبوع الثاني من الإصابة، حيث إذا ازداد فرز الجسم للكيماويات المناعية، فالحالة قد تتفاقم وتسوء الحالة، وقد تحتاج للحجز في العناية المركزة.

وأوضح أنه ليس كل المتعافين من الكورونا تبقى لديهم أعراض بعد الشفاء، لافتا إلى أن متلازمة ما بعد كورونا من أعراضها استمرار ألم المفاصل، الشعور بالتشويش في التفكير، والإحساس بضيق النفس، وهذه الأعراض تصيب 15% من المتعافين، وتظهر لدى الأشخاص الذين كانت حالتهم بسيطة أكثر من الحالات الشديدة.

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