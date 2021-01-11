ضبط 76 ألف نسخة كتاب دراسي مقلدة داخل إحدى المطابع بالقليوبية
الإثنين 11/يناير/2021 - 11:51 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (76000) نسخة كتاب "تعليمية ودراسية"، جميعها مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك داخل مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية، وأمكن ضبط المسئول عن المطبعة.
جاء ذلك فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.