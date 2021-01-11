الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد أطفال بيت لحم

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار استشهاد أطفال بيت لحم وترجع القصة إلى السنة الثانية لميلاد المسيح حيث قتل أطفال بيت لحم الشهداء عندما استدعى هيرودس الملك المجوس سرا وتحقق منهم زمان ظهور النجم أرسلهم إلى بيت لحم ليفتشوا بالتدقيق عن الصبي وطلب منهم قائلا إذا وجدتموه فعودوا واخبروني لكي آتي انا ايضا واسجد له. فذهبوا ووجدوا الصبي مع أمه فخروا وسجدوا ثم قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا وإذ كانوا متأهبين للرجوع إلى هيرودس أمرهم ملاك الرب في حلم بان يعودوا إلى كورتهم في طريق أخر.

و بعد ما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول لك. لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني.

حينئذ لما رأي هيرودس ان المجوس قد سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وقد أراد هيرودس بذلك ان يقتل الطفل يسوع في جملتهم. وقيل ان هيرودس احتال لتحقيق غايته الأثيمة بان أرسل إلى تلك البلاد قائلا لهم بحسب أمر قيصر يجب إحصاء كل أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دون فجمعوا مئة وأربعة وأربعين آلف من الأطفال علي أيدي أمهاتهم وقد ظن ان يسوع معهم وحينئذ أرسل الملك قائدا ومعه آلف من الجنود فذبحوا هؤلاء الأطفال علي أحد الجبال في يوم واحد: وبهذا تم قول النبي ارميا: " صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي علي أولادها ولا تريد ان تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين "وذلك لان بيت لحم منسوبة لراحيل وقد قتلوا بجوار مدفنها الواقع قرب بيت لحم.

و قد قال القديس يوحنا الإنجيلي: انه رأي نفوس هؤلاء الأطفال وهم يصرخون قائلين حتى متي أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين علي الأرض فأعطوا كل واحدا ثيابا بيضا وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم واخوتهم ايضا العتيدون ان يقتلوا مثلهم " وقال ان التسبحة التي يسبح بها الأربعة الحيوانات والشيوخ لا يعرفها إلا المئة والأربعة والأربعون آلفا هؤلاء الأبكار الذين لم يتنجسوا من النساء لأنهم أطهار وهم مع الرب كل حين يمسح كل دمعة من عيونهم فطوبي لهم وطربي للبطون التي حملتهم.

أخبار تهمك

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ربع ساعة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ربع ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

11:59 ص

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

11:33 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض