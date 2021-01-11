ضبط 220طربة حشيش بحوزة 5 عاطلين

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن الشرقية – الغربية، تم إستهدافهم وأمكن ضبط (120طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان)، حال إستقلالهما سيارة بالطريق الصحراوى (القاهرة – الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية.


كما تم ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة) بحوزة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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