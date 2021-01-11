محافظ القليوبية يحيل المستشار الهندسي للتحقيق بعد أزمة اللفظ غير اللائق

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، فتح تحقيق عاجل على خلفية ما صدر عن مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من إهانة لمواطني المحافظة، وخاصة العاصمة بنها بعد وصفهم ب"البهائم".

ووجه محافظ القليوبية، في بيان رسمي له، وافر التحية والاحترام والتقدير لشعب ومواطني القليوبية العريق وتقدير الدور المجتمعي لهم، للنهوض بمجتمعنا.

وجاء في البيان، بالاشارة إلى ما نسب من مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية على صفحته الشخصية على الفيس بوك، فإن محافظة القليوبية تتقدم بالاعتذار عن ما جرى تناوله، والمحافظة تعمل دوما على توضيح الحقائق للمواطنين، وما يتم من إنجازات على أرض الواقع وتؤكد المحافظة أن جميع القيادات التنفيذية تكن كل احترام وتقدير لمواطني القليوبية.

أضاف البيان، أن المحافظ وجه بإحالة الأمر للتحقيق العاجل والفوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا على كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بعدم إبداء أي اراء شخصية على صفحات التواصل الاجتماعي تتعلق بالعمل العام، وأن الجهة المختصة بإصدار البيانات الإعلامية هي الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الفيس بوك التابعة لمكتب المحافظ.

في سياق متصل أطلق عددا من نشطاء التواصل الإجتماعي والفيس بوك بمحافظة القليوبية حملة إليكترونية للرد على التنمر والسب والقذف الذي وجهه المهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للممحافظة القليوبية ومدير مركز الشبكات والمعلومات الأرضية بعد منشوره المثير للجدل الذي وصف فيه المعارضون لمشروع تطوير العاصمة بنها وكورنيش النيل بنها ومنطقة كباري الرياح وشارع فريد ندا ب "البهائم"، بعد اعتراضات المواطنين على شكل المشروع، وقطع الاشجار العتيقة ببمنطقة الكورنيش بحجة خطورتها على المواطنين، وعدم صلاحيتها وهو الأمر الذي وصفه أهالي بنها بمذبحة "الأشجار والميادين".

الحملة الإليكترونية حملت أسم "البنهاوية رجالة مش بهايم" طالبوا فيها محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة أن ينتهي التحقيق الذي تقرر فتحه فيما ورد على لسان المستشار الهندسي بإقالته ووقفه عن العمل وليس فقط اللوم.

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