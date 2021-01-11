حريق ضخم تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:40 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

اندلع حريق ضخم في في جنوب أستراليا، اليوم الاثنين، التهم حتى الآن 14 ألف هكتار على الأقل، وخرج عن السيطرة وأصبح يهدد سلامة السكان.

 

واضطر السلطات إلى توجيه تحذيرات عاجلة بهذا الشأن إلى السكان، بعد اشتعال والتهام المزيد من المساحات في "بلاكفورد".

 

وأخطرت السلطات الأسترالية، أهل "لوسينديل" بأنه فات الأوان لمغادرة المنطقة حيث أصبحت العديد من الطرقات مقطوعة بسبب النيران المشتعلة، والأسلم، كما تقول، هو الاحتماء بالهياكل العامة القريبة التي تسهر على سلامتها السلطات.

 

وكانت السلطات الأسترالية، جندت حوالي 200 من رجال المطافئ على الأرض و6 طائرات إطفاء في الجو، وتتوقع استمرار هذه الحرائق طيلة الليل على الأقل في انتظار تمكُّنِ فرق الإطفاء، التي ستعزز بالمدد غدا، من السيطرة عليها.

 

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