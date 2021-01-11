موعد مبارة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي فى البطولة العربية

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الاثنين نادي الإسماعيلي نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة العربية.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة أبوظبي 1 المالكة لحقوق بث منافسات البطولة العربية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد أنتهت بفوز نادي الإسماعيلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

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