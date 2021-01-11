محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة التنمية الصناعية

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية والموقف التنفيذي لأعمال المرافق، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام.



وبحث المحافظ خلائه يرئيس التنمية الصناعية، الآليات اللازمة لدعم سبل تعزيز التواصل الدائم لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.



ورحب محافظ بني سويف برئيس الهيئة، مؤكدا على أهمية الزيارة التي تأتي في سياق تفعيل التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في مجال الدفع بقطاع الاستثمار من خلال بحث الرؤى المشتركة والخطوات العملية لتدعيم الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم وتطوير المناطق الصناعية والدفع بمشروعات إنشاء مناطق أخرى.



وأشار المحافظ، إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم وتكامل وتحت مظلة واحدة وأهداف محددة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد والتي تترجمها الحكومة في خطوات عملية واضحة وفاعلة.



وناقش المحافظ مع رئيس الهيئة عددًا من الموضوعات الهامة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وظهرت في العديد من الأطروحات، مشيرا إلى أنه تُجري حاليا دراسة تنفيذ محطات معالجة صرف صحي وصناعي بتكنولوجيا حديثة بالمناطق الصناعية، وذلك سيدفع بجهود الدولة في حل مشكلة الصرف ودعم الرؤية الحالية الهادفة للتخلص الآمن من الصرف الصناعي للمصانع.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم الدفع وتذليل المعوقات التي كان تواجه مشروع الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب، والتي كانت تواجه المرحلة الثانية من المشروع، حيث قد تم إنهاء المرحلة الأولى التي ساهمت بشكل كبير في حل مشكل واستيعاب كميات كبيرة من ناتج الصرف الصناعية وكذا الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرا إلى عدد من الملفات الخاصة بمشروعات ترفيق المناطق الصناعية والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة جيدة في هذا الشأن.



وأستعرض محافظ بني سويف، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع الهيئة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة،لافتا إلى أن بني سويف شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي نفذت على أرض بني سويف على مدار الست سنوات الماضية في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والاتصالات.



ومن جانبه أكد رئيس الهيئة اللواء محمد الزلاط حرص الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعى، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر، ومشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة بني سويف في كافة المجالات داخل القطاع.

