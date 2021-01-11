منطقة المطرية الطبية تكشف تفاصيل مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي (فيديو)

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أوضحت الدكتورة ناهد الهادي مدير منطقة المطرية الطبية، آلية العمل بمبادرة متابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المستشفيات تبلغ وزارة الصحة والسكان بالحالات، التي بدورها تبلغ مديرية الشؤون الصحية، ثم ترسل إلى المبادرة أسماء المصابين في منطقة المطرية.



وأضافت "الهادي"، خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "المبادرة توفر فرقًا لإيصال جهاز لمتابعة مستوى الأكسجين في الدم، وعندما يكون أعلى من 90 فإن الشخص يستطيع اكمال العزل المنزلي، وإذا كانت نسبة الأكسجين أقل من 90 فإن المريض يجب أن يتوجه إلى المستشفى".



وتابعت: "بعدها نتابع المرضى ونعلمهم كيفية استخدام الجهاز من أجل قياس مستوى الأكسجين في الدم 4 مرات في اليوم، وفي اليوم التالي نسأله عن هذه القياسات وذلك لأكثر من يوم بشكل متتالي للتأكد من أن نسبة الأكسجين في الدم مناسبة لديهم وأنهم ليسوا في حاجة إلى الوجه لمستشفى، وإذا قلت نسبة الأكسجين عن 90%، فإننا نتصل بفريق الطوارئ في المديرية لتوفير مكان في مستشفى عزل لهذا النوع من المرضى".



وأردفت: "نضمن سلامة الفرق الطبية من خلال ارتداء الملابس التي تحميها، إذ أن دوره يكون مقتصرًا على توصيل الجهاز لذوي المريض وليس التعامل مع المرضى، وبعد فترة الشفاء فإننا نسترد الجهاز مرة أخرى".

