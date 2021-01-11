موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:33 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
علي نبوي
يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تفكير موسيماني في الدفع بكهربا في تشكيل الأساسي أمام الإنتاج الحربي، بعدما استعاد اللاعب كامل لياقته البدنية عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وظهوره بشكل جيد أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان كهربا قد سجل هدف الأهلي الأول أمام سيراميكا كليوباترا بعدما تلقى تمريرة من زميله محمد مجدي أفشة حيث شارك الثنائي في بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد طاهر وأحمد بيكهام.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

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