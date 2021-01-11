تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور علي جثة عجوز بولاق ابو العلا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة بولاق أبو العلا بجنوب القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور علي جثة مسنة اجنبية الجنسية في حالة تحلل داخل منزلها.

كان قد تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالى يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بالطابق الثالث بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وكقام رجال الأمن بكسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور علي جثة سيدة متوفاة وفى حاله تعفن داخل غرفتها.


وكشفت التحريات أن السيدة فى العقد السادس من عمرها "، تقيم بمفردها داخل غرفتين بشقة مستأجرة بالطابق الثالث والاخير فى منزل قديم باحدى الحارات بحى بولاق أبو العلا.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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