تطوير العشوائيات: 60 منطقة عشوائية فقط في القاهرة تحتاج 16 مليار جنيه (فيديو)

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه يوجد مناطق عشوائية في الـ 27 محافظة، موضحا أن الهجرة الداخلية هى سبب ظهور العشوائيات، وتعد محافظة القاهرة محافظة جاذبة ولهذا بها معظم المناطق العشوائية.



وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن محافظة القاهرة بها 60 منطقة عشوائية "غير آمنة" تضم 64 ألف وحدة، لافتا إلى أن تطوير هذه المناطق يحتاج إلى 16 مليار جنيه.



وأوضح أنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على تحسين شكل العمران المصري، مضيفا: "مصر في 2030 ستكون برؤية مختلفة تماما".

