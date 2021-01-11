تطوير العشوائيات: 60 منطقة عشوائية فقط في القاهرة تحتاج 16 مليار جنيه (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه يوجد مناطق عشوائية في الـ 27 محافظة، موضحا أن الهجرة الداخلية هى سبب ظهور العشوائيات، وتعد محافظة القاهرة محافظة جاذبة ولهذا بها معظم المناطق العشوائية.

وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن محافظة القاهرة بها 60 منطقة عشوائية "غير آمنة" تضم 64 ألف وحدة، لافتا إلى أن تطوير هذه المناطق يحتاج إلى 16 مليار جنيه.

وأوضح أنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على تحسين شكل العمران المصري، مضيفا: "مصر في 2030 ستكون برؤية مختلفة تماما".

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات سموحة مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ 36 دقيقة

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

08:18 م

"رقم تاريخي".. رونالدو على بعد هدف وحيد للانفراد بعرش هدافي العالم

10:24 ص

موسيماني يعيد نجمه "المتوهج" لتشكيل الأهلي أمام الإنتاج

11:33 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض