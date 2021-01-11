محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
ريهام على


محافظ الفيوم يّكرم وكيل وزارة الصحة السابق


ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، وذلك للوقوف على معدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.

فى مستهل الاجتماع، توجه محافظ الفيوم بالشكر للدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة السابق، متمنيا لها التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، وقام بتكريمها ومنحها شهادة تقدير، موجهًا بعقد اجتماع بين كلٍ من وكيل وزارة الصحة الحالي ووكيل وزارة الصحة السابق، للتنسيق فيما بينهما بشأن كافة الملفات بالقطاع الصحي، كخطوة رئيسية فى استمرار الجهود للارتقاء بمنظومة الصحة والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع وجه باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكدًا على ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفاديًا لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصًا على حياة المرضى، مشددًا على ضرورة التكاتف ورفع درجة الاستعداد داخل كافة المستشفيات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة الجديد، بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمرضى فيروس كورونا، ومراجعة أليات توزيع لقاحات فيروس كورونا على الفئات المستهدفة، وزيادة عدد الأسرّة بمستشفيات المحافظة لاستقبال مصابي كورونا، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

ولفت المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مراجعة أعمال رفع كفاءة مستشفي صدر الفيوم، حيث وجه المحافظ بتوزيع الأطقم الطبية والتمريض الموجودين بالمستشفى على المستشفيات التى بها عجز لحين الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المستشفى الخدمة من جديد.
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "
محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة جهود مجابهة "كورونا "

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