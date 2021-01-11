"علوم حلوان" تكشف عن فوز طالبة بالمركز الأول في معسكر توليد الافكار الريادية

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي



أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن فوز الطالبة مروه محمد أحمد الطالبة بالمستوى الثالث ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بالكلية بالمركز الاول هي وفريقها المشارك فى معسكر توليد الافكار الريادية التكنولوجية الذي أقيم أون لاين وقدمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع
E-CLUB Helwan University نادى ريادة الاعمال
بجامعة حلوان، حيث شاركت الطالبة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتورة منار سليم منسق البرنامج.

أوضح الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب أن الطالبة والفريق قاموا باختيار مشكلة بطالة الشباب وتحديدا الخريجين من كلية الهندسة من أقسام اتصالات، ميكانيكا، حاسبات ومعلومات، وخلق فكرة جديدة تقوم على حل مشكلة عدم التأهيل الكافي للطلاب خلال فترة الجامعة وتعتمد الفكرة على عمل منصة تأهيلية وتجهيزات للخريجين pop platform والذي يقوم بالبحث عن المتطلبات أو المؤهلات اللازمة للقبول في فرص العمل في هذه المجالات واعطاء دورات تدريبية بأسعار مخفضة مقارنة بالمستوى المقدم من خلال خبراء متميزين ذو خبرة وكفاءة عالية من هذه الشركات للقضاء على مشكلة عدم التأهيل الكافي ورفع نسبة القبول عند التقدم لهذه الوظائف.

جدير بالذكر أن الفريق الطلابي من جامعة حلوان تكون من:
1- مروه محمد احمد كلية العلوم - برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.
2- محمد احمد محمد هندسة حلوان- قسم ميكانيكا باور.
3- سيد جمعه عيد هندسة حلوان - قسم حاسبات.
4- رغد سيد محمد هندسة حلوان - قسم حاسبات.
5- يوستينا صبري جرجس الفنون التطبيقية.


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