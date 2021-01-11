"مصر للألومنيوم" تعلن عن تقدم 6 شركات لمناقصة مشروع خط إنتاج جنوط السيارات

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:57 ص
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة مصر للألومنيوم،  عن عقد جلسة فض الفني لمظاريف المناقصة العامة لخدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

وقالت مصر للألومنيوم في بيان ارسلته للبورصة المصرية اليوم إن  الـ 6 شركات التي  تقدمت للمناقصة هي: Chinalco “cnpt” الصينية، وشركة endeco الإيطالية، وشركة global foundry engineering الألمانية، وشركة المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمن بالتعاون مع ini gencejv، والشركة farnoborough engineering consultanat الإنجليزية، وشركة dastur engineering international الألمانية.

وأضافت أنه قد تم تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة إلى اللجنة المختصة، وجارٍ الدراسة.

ودعت مصر للألومنيوم في أول نوفمبر الماضي لمناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع (خط إنتاج جنوط السيارات).

وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وسجل سعر السهم في البورصة المصرية اليوم حوالي 12.9 جنيه.

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