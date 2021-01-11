«نائب الوفد»: وعي المواطن والتزامهم يمثلان الطريق الوحيد للتصدي لجائحة كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، إنه اطلق خلال الأيام القليلة الماضية سلسة من المبادرات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء بتوزيع الكمامات الطبية وأدوات التعقيم والمواد المطهره علي الأهالي، إضافة إلي تعقيم عددًا من المؤسسات الحكومية ودور العبادة والأندية ومراكز الشباب وماكينات الصرف الألي والبنوك بالمحافظة.

وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له، اليوم، أنه برغم من الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم، مؤكدًا أن وعي المواطن والتزامهم يمثلان الطريق الوحيد لوقف انتشار الوباء من خلال الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

وطالب «نائب الوفد»، بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لمساندة الدولة والمجتمع فى التصدى لجائحة كورونا، وإقامة حملات للتوعية بخطورة الفيروس في موجته الثانية ومد يدِ العون لاهالي من خلال تقديم التبرعات المادية، والتي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع طوال فترة الجائحة، أو بهدف توفير انابيب الاكسجين للمصابين.

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