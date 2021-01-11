19 يناير المقبل .. نهاية الحق في توزيع كوبون" أوراسكوم كونستراكشون"

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:54 ص
اوراسكوم كونستراكشون
اوراسكوم كونستراكشون
نيفين سمير
أعلنت البورصة المصرية،  عن موعد الحق في توزيع كوبون شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي ينتقل لمشتري السهم وهو نهاية جلسة يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 ، حيث تقرر توزيع الكوبون رقم (4) بواقع 3.31 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من 26 يناير 2021.

وتراجع سهم الشركة  بالبورصة المصرية اليوم الي سعر 5.10 جنيه 

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 66.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 100.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.44 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.28 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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