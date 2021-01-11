موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة، نظيره إلتشي، يوم الأحد 24 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.





وحقق الفريق الكتالوني الفوز على حساب غرناطة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل ليونيل ميسي هدفين في تلك المواجهة وتصدر جدول ترتيب الليجا.





ويحتل برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر الترتيب.





وسيواجه البارسا، منافسه ريال سوسيداد، يوم 13 يناير، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



