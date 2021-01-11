خبير طاقة: لدينا 25% وفرة من إنتاج الكهرباء (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علي عبدالنبي، استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن مصر تنتج كهرباء بحوالي 58 جيجاوات حال عمل كل المحطات، مشيرا إلى أن إجمالي ما تستغله الدولة خلال وقت الذروة 32 جيجاوات محققة بذلك وفرة أكثر من 25%.

ورأى عبدالنبي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن الوفرة التي تحققها الدولة من الكهرباء خطأ، موضحا أنه حال تحقيق وفرة بأكثر من 15 بالمئة من الكهرباء فتلك خسارة على الدولة.

وتابع أن يجب استغلال تلك الوفرة بالكهرباء في المصانع كثيفة الكهرباء أو تصديرها للخارج.

ولفت استشاري الطاقة، إلى أن مصر لا تملك طاقة الرياح كبيرة كغيرها من الدول، مضيفا أنه يجب أن تكون الرياح 10 متر على الثانية لكي يتم إنشاء محطة.

وواصل أن مصر تملك محطتين لطاقة الرياح فقط، وهي الزعفرانة التي تنتج 550 ميجا وجبل الزيت الذي ينتج 580 ميجا.

وأردف عبدالنبي، أن مصر تنتج طاقة شمسية بحوالي 55 ميجا وطاقة رياح 35 ميجا بإجمالي 90 جيجا وات طاقة متجددة فقط.

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