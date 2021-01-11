تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 686.5 ألف سهم بقيمة 83.2 ألف دينار بحرينى.







