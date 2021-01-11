تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 11/يناير/2021 - 10:38 ص
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 686.5 ألف سهم بقيمة 83.2 ألف دينار بحرينى.
وهبطت بسوق البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.1%، وهبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.51%.