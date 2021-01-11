مسؤول بريطاني: واحد من بين كل 20 شخصا مصاب بكورونا في لندن

قال كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا، اليوم الاثنين، إن واحدًا من بين كل 20 شخصًا مصاب بفيروس كورونا في بعض مناطق لندن، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

وقد أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيلها 54940 إصابة و563 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54940، ليصل إلى مستوى 3072349 حالة.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 8 يناير 68053، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937.