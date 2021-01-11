اليوم.. "أبطال لن أعيش في جلباب أبي"في ضيافة "صاحبة السعادة"

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يحل الليلة أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، ضيوفًا في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "DMC".

وضيوف تلك الحلقة الفنانة منال سلامة، والفنانة وفاء صادق، والفنان محمد رياض، والفنانة ناهد رشدي، والسيناريست مصطفى محرم، ومن المُقرر أن يتحدثوا خلال اللقاء عن ذكرياتهم مع المسلسل.

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" تم عرضه عام 1996، وهو مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وبطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، منال سلامة وآخرين.

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