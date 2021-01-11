تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36% مع بداية التعاملات
الإثنين 11/يناير/2021 - 10:33 ص
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.36% خاسراً 9.96 نقطة ليصل إلى مستوى 2665.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.5 مليون سهم محققة ما قيمته 151.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1970 صفقة لعدد 28 سهماً.
وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.
وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.35%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 1.19%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة سوق دبي المال بنسبة 1.70%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.9 مليون ورقة بقيمة 39.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.23%.