تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36% مع بداية التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.36% خاسراً 9.96 نقطة ليصل إلى مستوى 2665.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.5 مليون سهم محققة ما قيمته 151.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1970 صفقة لعدد 28 سهماً.





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.