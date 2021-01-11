الإسكان : نعمل على تنفيذ 12 ألف وحدة إسكان إجتماعي ضمن مشروع سكن كل المصريين

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:28 ص
وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاعى الخدمات والإسكان بمدينة العاشر من رمضان شهدا طفرة بتنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، مشيراً إلى أن إجمالى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة منذ 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وحتى العام المنقضى 2020 بلغ نحو 44420 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 12740وحدة أخرى بسكن كل المصريين، وتم وجارٍ تنفيذ 4632 وحدة سكنية (193 عمارة) بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلتين الأولى والثانية.

 

وجاء ذلك خلال استعراضه تقريراً عن مشروعات مدينة العاشر من رمضان حتى عام 2020، مضيفاً أنه فيما يتعلق بمشروعات الخدمات، فقد تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمساحة 5.68 فدان، وتكلفة  500 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ 23 مدرسة بمناطق مشروع الإسكان الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ  وطرح 9 مدارس أخرى بمشروع سكن كل المصريين بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى.

 

وأشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أنه جارٍ تنفيذ قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز 94 %، وإنشـاء إدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 93 %، ومول العاشر من رمضان بمساحة 12 ألف م2، وتنفيذ 7 نقاط إسعاف جارٍ تسليمها لهيئة الإسعاف المصرية لتشغيلها، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطي بالمنطقة (هـ) شمال المنطقة الصناعية A2 بنسبة إنجاز40%، بجانب توفير 24 أتوبيساً بمرفق النقل الداخلى لـ7 خطوط بالمدينة للأحياء السكنية والصناعية.

 

وأضاف أنه بالنسبة لخدمات مشروع "الإسكان الاجتماعى"بالمناطق المختلفة: تم الانتهاء من تنفيذ 19 حضانة، وجارٍ تنفيذ وطرح 8 حضانات أخرى بسكن كل المصريين، والانتهاء من تنفيذ 14 وحدة صحية بالإسكان الاجتماعى وجارٍ تنفيذ وطرح 3 وحدات أخرى بسكن كل المصريين، بجانب تجهيز المركز الطبي بالحي العاشر ليكون مركز عزل وتقوم وزارة الصحة بالإعداد لتشغيله،كما تم الانتهاء من تنفيذ 37 سوقاً تجارية وجار طرح سوقٍ أخرى، والانتهاء من تنفيذ 8 مراكز شباب وجارٍ تنفيذ مركز آخر.

 

وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز الكلية لمشـروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغت 85%، وأن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية، ومسطح الورشة 702 م2، والجزء المغطي 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن مشروع مجمع وحدات الغراء بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي بلغت نسبة إنجازه 60%، ويتكون من 28 عنبراً لـ54 وحدة بمساحة إجمالية 23 ألف م2، وقيمة المشروع حوالى 110 ملايين جنيه.

 

وقال: بالنسبة لأعمال المرافق والبنية التحتية، تم تنفيذ أعمال الطرق بتكلفة إجمالية تكلفه ٢٨٥  مليون جني ، وتشمل تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعى والطرق المؤدية للمشروع، ورفع كفاءة عددٍ من الطرق بالمدينة، بجانب تنفيذ عملية طرق حى الزقازيق الجديدة (طريقين مزدوجين) للربط بين شمال المدينة ومدينة العبور الجديدة، وطريق العاشر أبو حماد، وتطوير مدخلى طريقى (الحى الـ28 - مصر الإسماعيلية)، موضحاً أن مشروعات الكهرباء، تشمل إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة 120 "م . ف. أ"قابلة للتوسع، وتخدم الأحياء من الـ26 : الـ30، بتكلفة  139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء  s13 ، بجهد 11/66 كيلو فولت، وقدرة120 م.ف.أ قابلة للتوسع، وتخدم نصف منطقة المطورين الجنوبيةبتكلفة139 مليون جنيه.

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