تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:30 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.47 نقطة ليصل إلى مستوى 5588.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% رابحاً 24.07 نقطة ليصل إلى مستوى 6091.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 2.17 نقطة ليصل إلى مستوى 4598.78 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسراً 4.94 نقطة ليصل إلى مستوى 4703.63 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 171.6 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6887 صفقة.

 وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.55%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي.

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