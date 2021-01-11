تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.47 نقطة ليصل إلى مستوى 5588.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% رابحاً 24.07 نقطة ليصل إلى مستوى 6091.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 2.17 نقطة ليصل إلى مستوى 4598.78 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسراً 4.94 نقطة ليصل إلى مستوى 4703.63 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 171.6 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6887 صفقة.



