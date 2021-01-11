بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مع نظرة تفاؤلية بالمصالحة الخليجية و ارتفاع النفط و تراجع الذهب كملاذ آمن مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس و تعهد ترامب بتسليم السلط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11251 نقطة،

وتابعه في الأرتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3177 نقطة.