بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مع نظرة تفاؤلية بالمصالحة الخليجية و ارتفاع النفط و تراجع الذهب كملاذ آمن مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس و تعهد ترامب بتسليم السلط.
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11251 نقطة، 
وتابعه في الأرتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3177 نقطة.

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