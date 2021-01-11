عمر الشناوي يتعرض لموقف محرج بسبب بشرته

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أعلن الفنان الشاب عمر الشناوي عن تعرضه لموقف محرج من قبل أحد معجبيه الذي أخبره أن بشرته بيضاء ومختلفة تمامًا عن بشره جده الفنان الراحل كمال الشناوي، مُشيرًا إلى أنه شعر بالاستيائه الشديد من ذلك الأمر.



نشر عمر الشناوي، مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أوضح فى الفيديو أنه التقى بأحد الأشخاص، وقال له: "هو أنت طالع أبيض لمين، جدك ما كانش أبيض، أنت كلاس عنه".



وقال عمر الشناوي أنه لا يجوز أن نكون في 2021 وأن يظل البعض بهذه العقلية العنصرية التي تصنف أصحاب البشرة البيضاء في مكانة كبيرة ومتميزة عن غيرهم.







وفي سياق آخر، يُشارك عمر الشناوي في حكاية "قولي لأحمد" المُقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا الزاهد والتي انتهى السيناريست إياد صالح من كتابتها.



مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من تسع قصص مختلفة، كل قصة تعرض في خمس حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص، وهو من من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري.