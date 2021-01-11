مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أجريت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2020/2021 الجمعة الماضي بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.





وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، بينما وقع الزمالك في المجموعة الرابعة برفقة الترجي التونسي وتينجيت السنغالي ومولودية الجزائر.





وجاءت موايعد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال على النحو التالي :

- الجولة الأولى.. 12-13فبراير 2021

- الجولة الثانية.. 23 فبراير 2021

- الجولة الثالثة.. 5-6 مارس 2021

- الجولة الرابعة.. 16 مارس 2021

- الجولة الخامسة.. 2-3 أبريل 2021

- الجولة السادسة.. 9-10 أبريل 2021