خبير طاقة يتوقع استخدام مياه عيون موسي في توليد الكهرباء

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:14 ص
عيون موسي
عيون موسي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علي عبدالنبي، استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، إنه بعد 50 عاما سينتهي البترول من باطن الأرض.

وأشار عبدالنبي خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، إلى أن البشر سيعتمدون بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بالإضافة إلى طاقة حرارة باطن الأرض، مضيفا أن الأخيرة لم يتم استغلالها في مصر لحد الآن.

وأوضح أن مصر تمتلك عيون مياه كـ«العيون السخنة» و«عيون موسى» التي تنتج مياه ساخنة يمكن استخدامها في توليد البخار والكهرباء، متوقعا استغلالها قريبا.

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