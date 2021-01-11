نجم الأهلي يعود أمام الإنتاج الحربي

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:09 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
قرر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول، لقائمة الفريق التى ستخوض لقاء الإنتاج الحربى الثلاثاء المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.

وابتعد السولية خلال الفترة الماضية عن المشاركة مع النادي الأهلي في جميع المباريات، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المسجد.

وعلى الجانب الآخر، اقترب محمد هانى، الظهير الأيمن بالقلعة الحمراء، من العودة للمشاركة فى التشكيل الأساسى للفريق لمواجهة الإنتاج الحربى.

وأبدي موسيماني بعض الملاحظات السلبية على طريقة أداء أحمد رمضان بيكهام فى الفترة الماضية، بسبب عدم إجادة اللاعب فى الأدوار الهجومية الصريحة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 بقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو السولية رياضة اصابه كورونا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يعود أمام الإنتاج الحربي

منذ ثلث ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

فيديو مثير لضابط شرطة يتعرض لـ"السحق" بين دفتي باب في الكونجرس

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خبير يُفجر مفاجأة عن اخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعتين

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 16 ساعة

المقاولون العرب يغلق أبوابه أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

08:30 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض