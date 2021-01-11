نجم الأهلي يعود أمام الإنتاج الحربي

قرر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول، لقائمة الفريق التى ستخوض لقاء الإنتاج الحربى الثلاثاء المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.





وابتعد السولية خلال الفترة الماضية عن المشاركة مع النادي الأهلي في جميع المباريات، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المسجد.





وعلى الجانب الآخر، اقترب محمد هانى، الظهير الأيمن بالقلعة الحمراء، من العودة للمشاركة فى التشكيل الأساسى للفريق لمواجهة الإنتاج الحربى.





وأبدي موسيماني بعض الملاحظات السلبية على طريقة أداء أحمد رمضان بيكهام فى الفترة الماضية، بسبب عدم إجادة اللاعب فى الأدوار الهجومية الصريحة.





والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 بقطة.



