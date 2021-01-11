رئيس جهاز"القاهرة الجديدة": الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
الفجر

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء رئيسية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بقدرة ( 120 M V.A ) قابلة للتوسع مستقبلا حتى (200 MV.A)، مضيفا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة بكابلات جهد (66 K. V)، وذلك للتغذية من محطات المحولات الرئيسية " محطة محولات وطنية – ومحطة محولات النرجس".


وأكد رئيس الجهاز أنه تم البدء في أعمال تنفيذ تحميل محطه محولات المنطقه الصناعيه لتغذيه جميع موزعات المنطقه الصناعيه من محطة محولات المنطقة الصناعية وفصل احمال المنطقه الصناعيه تماما عن السكني حيث تم البدء في اختبارات كابلات التغذيه بكميه ١٥ كم من إجمالي كميه ٦٥كم لتكون موجوده وذلك للبدء في أعمال الحفر والتركيبات.


وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن تكلفة تنفيذ المحطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات للمحطة والكابلات تمهيدًا لوضع الجهد عليها، وتشغيلها فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري يناير 2021.


وأوضح رئيس الجهاز، أن المحطة سوف تقوم بتغذية ٧موزعات بالمنطقة الصناعية بالكامل، بجانب تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات الصرف الصحى ورافع المياه للمنطقة الصناعية.

وأشار المهندس أحمد على، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للكهرباء، إلى أن تشغيل محطة المحولات سيؤدي إلى فصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن الأحمال السكنية، مما يساهم في استقرار التيار الكهربائي لأحمال جميع المصانع بالمنطقة الصناعية.

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