الخميس المقبل.. خبراء الصحة العالمية يتوجهون إلى الصين للتحقيق في أصل كورونا

أكدت مصادر، اليوم الإثنين، أن خبراء منظمة الصحة العالمية الذي كان سيتوجهون الخميس المقبل إلى الصين، للتحقيق في منشأ وباء كورونا.

وكانت بكين، ترفض تحمل أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص عبر العالم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.