الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة.. وتحذر من أمطار نهاية الأسبوع

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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الشبورة المائية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، مجددا في الوقت ذاته تحذيره للمواطنين منها بداية من منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباحا.



وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة إلى غدٍ الثلاثاء قبل أن تقل كثافتها تدريجيا بداية من يوم الأربعاء المقبل، مضيفا أن الشبورة لن تصل إلى حد الضباب كالأيام السابقة التي تعوق معها الرؤية صباحا.



وأشار إلى أن درجات الحرارة ترتفع بداية من اليوم وحتى يوم الأربعاء قبل أن تعاود للانخفاض الخميس المقبل إلى 20 درجة والجمعة والسبت 18 و19 درجة مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل.

