حلمي بكر:"الفن هو عبد الوهاب وأم كلثوم ومش هنعيش على زمن إبرة وشاكوش ومفك"

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد





أوضح الموسيقار حلمي بكر أنه لم يستمع لأغنية محمد فؤاد الجديدة "الحفلة"، والتي تسببت في حدوث أزمة بينهما، مُضيفًا :"مش هسمعها؛ لأن مافيش وصاية على الرأي بتاعي".


وقام حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" بتوجيه رسالة للفنان محمد فؤاد،مُضيفًا :"
لما تتكلم ماتجبش سيرة هاني شاكر في السكة؛ لأنه أستاذ وليس تلميذًا في زمن الغناء الجيد فابعد عنه، وأنت كمان يا فؤاد من الفنانين الذين استطاعوا خلق أرضية فنية جيدة، رغم كونك تعلم أنني أترأس لجان الاستماع منذ سنوات، فبلاش تغلط في الكلام".

ورد حلمي بكر على ما قاله فؤاد بأنه لن يتحدث معه سوى بعد مرور أربعين يومًا على وفاة شقيقه، حيث قال : "قال مش هيرد عليَّ غير بعد ذكرى الأربعين في وفاة أخويا، وأنا بسأله هترد في أربعين الغناء ولا في أربعين اخويا، سرادق الفن موجود في عمر مكرم واللي عاوز يعزي في الغناء، يذهب لهناك".

وأشار حلمي بكر أن الفن الجيد هو الذي قدمه كبار النجوم مثل فايزة أحمد وأم كلثوم وعبد الوهاب، وليس الفن الشعبي الذي يقدمه حسن شاكوش، وغيره، مُضيفًا :" الفن هو عبد الوهاب وأم كلثوم وفايزة أحمد وكبار النجوم، هذا هو الفن الحقيقي لكن مش هنعيش في زمن على إبرة وشاكوش ومفك".

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