هل يتم تأجيل امتحانات الجامعات لنهاية العام؟.. متحدث التعليم العالي يُجيب

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه لا يوجد أي قرارات جديدة تتعلق بالعملية التعليمية فيما يخص الوضع الصحي للبلاد حتى الوقت الراهن، موضحا أن الدراسة بالجامعات "أون لاين" حتى 16 يناير، والامتحانات بعد إجازة نصف العام. 


وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 20 كلية طب بيطري حكومي، وكلية واحدة طب بيطري خاص، موضحا أن عدد الأطباء البيطريين المسجلين 74 ألف طبيب بيطري مازال يمارس منهم منهم المهنة نحو 62 الف طبيب.


وأوضح أن لجنة قطاع الطب البيطري اقترحت على مجلس الأعلى للجامعات أن يكون هناك سنة تدريب عملي للأطباء البيطري، لافتا إلى ان مصر بها 1746 وحدة بيطري على مستوى المحافظات تتبع 27 مديرية طب بيطري، منوها بأن وجود سنة تدريبية للخريجيين يتوافق مع المعايير العالمية في التعليم.
وأضاف أن مصر تسعى إلى اعتماد كافة شهاداتها دوليا، لافتا إلى أن طالب الطب البيطري سيتخرج بعد 5 سنوات ويكون لديه تدريبية، مشددا على أن عدد السنوات الأكاديمية لم يتم تغييرها، حيث وافق المجلس على هذا المقترح ولكن يحتاج إلى تغيير تشريعي لتطبيقه.

أخبار تهمك

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعتين

خبير يُفجر مفاجأة عن اخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ يوم

"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة

منذ حوالي 6 ساعات

عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يعود أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

المقاولون العرب يغلق أبوابه أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ يوم

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يوم

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 16 ساعة

فيديو مثير لضابط شرطة يتعرض لـ"السحق" بين دفتي باب في الكونجرس

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

08:30 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض