هل يتم تأجيل امتحانات الجامعات لنهاية العام؟.. متحدث التعليم العالي يُجيب







وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 20 كلية طب بيطري حكومي، وكلية واحدة طب بيطري خاص، موضحا أن عدد الأطباء البيطريين المسجلين 74 ألف طبيب بيطري مازال يمارس منهم منهم المهنة نحو 62 الف طبيب.







وأوضح أن لجنة قطاع الطب البيطري اقترحت على مجلس الأعلى للجامعات أن يكون هناك سنة تدريب عملي للأطباء البيطري، لافتا إلى ان مصر بها 1746 وحدة بيطري على مستوى المحافظات تتبع 27 مديرية طب بيطري، منوها بأن وجود سنة تدريبية للخريجيين يتوافق مع المعايير العالمية في التعليم.

وأضاف أن مصر تسعى إلى اعتماد كافة شهاداتها دوليا، لافتا إلى أن طالب الطب البيطري سيتخرج بعد 5 سنوات ويكون لديه تدريبية، مشددا على أن عدد السنوات الأكاديمية لم يتم تغييرها، حيث وافق المجلس على هذا المقترح ولكن يحتاج إلى تغيير تشريعي لتطبيقه.



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه لا يوجد أي قرارات جديدة تتعلق بالعملية التعليمية فيما يخص الوضع الصحي للبلاد حتى الوقت الراهن، موضحا أن الدراسة بالجامعات "أون لاين" حتى 16 يناير، والامتحانات بعد إجازة نصف العام.