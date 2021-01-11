سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها وتُعلق:"أتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال"

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة سميرة سعيد، على الاحتفال بعيد ميلادها، مُتمنية لجمهورها الصحة وراحة البال، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سميرة سعيد صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"‏مع أني عادة لا أحتفل بعيد ميلادي، لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة".

وتابعت سميرة سعيد :"من كل قلبي أشكركم وكما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة، أتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال، وخصوصًا ونحن نمر بهذه الجائحة وأدعو من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا".


وفي سياق آخر، حقق كليب "قط وفار"،للفنانة سميرة سعيد نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسي، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

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