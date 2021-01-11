ريال مدريد يتفوق على أندية النخبة في العالم

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
حقق ريال مدريد إيرادات كبيرة خلال الفترة الماضية على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب الأندية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وكشفت دراسة لشركة كي.بي.إم.جي لمراجعة الحسابات، أن ريال مدريد حقق إيرادات إجمالية بلغت 681.2 مليون يورو (832 مليون دولار) خلال موسم 2019-2020، رغم واقع تراجع الإيرادات بنسبة 8%.

إيرادات بطل إسبانيا هي الأكبر بين الأندية الفائزة بالألقاب المحلية في المسابقات الأوروبية الست الكبرى.

وبلغت إيرادات بايرن ميونخ (607.2 مليون يورو)، يليه ليفربول (557 مليون يورو)، ثم باريس سان جيرمان (540.6 مليون يورو).

وحقق يوفنتوس 401.4 مليون يورو، بينما كانت إيرادات بورتو الأقل بين الأبطال الستة، حيث اكتفى بتحقيق 87.3 مليون يورو.

وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال المسابقات الكبرى في أوروبا من انخفاض في الأرباح التشغيلية، بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ومع إلغاء الكثير من المباريات أو إقامتها دون مشجعين منذ مارس وحتى الآن، فإن خسائر إيرادات أيام المباريات لكل أبطال المسابقات الكبرى، باستثناء بورتو كانت الأكبر لهذه الأندية.
وعانى ريال من خسائر تبلغ 34.9 مليون يورو.

ولم تتحقق أرباح صافية للأندية الأبطال عن موسم 2019-2020 سوى لبايرن ميونخ (5.9 مليون يورو)، وريال مدريد (300 ألف يورو)، عكس الحال في موسم 2018-2019 عندما تحققت الأرباح من كل الأندية الأبطال.

وعاني باريس سان جيرمان من أكبر خسارة صافية، وبلغت 125.8 مليون يورو، حيث كان الدوري الفرنسي هو الوحيد في المسابقات المحلية الكبرى الذي يتقرر عدم استكماله في أبريل بسبب كورونا.

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