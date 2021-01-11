موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي، مع منافسه فولهام، يوم الجمعة 15 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين تشيلسي وفولهام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد تعرض فريق تشيلسي للهزيمة أمام مانشستر سيتي بالجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.



