أسعار "الذهب" تفتتح تعاملات اليوم الاثنين على استقرار وسط توقعات بتحقيقها خسائر جديدة

أفتتحت اسعار الذهب في السوق المحلي على استقرار، وسط اتجاه التوقعات نحو تحقيق المعدن الأصفر المزيد من الخسائر خلال تعاملات الاسبوع على اثر ارتفاع سعر الدولار العالمي.

وجاءت اسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين 1-11-2020 مستقرة عند 813 جنيه لجرام عيار 21 سجل اليوم 813 جنيهًا،وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6504 جنيهات.

وتعرضت أسعار الذهب لخسائر فادحة في السوق المصري، متأثرة بتراجعتها في الاسواق العالمية؛ بلغت نحو جنيها في خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلي الصعيد العالمي:

انخفضت اسعار الذهب العالمية إلى أدني مستوياتها في ستة اسابيع، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول، وتراجع 0.5 بالمئة إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4 بالمئة يوم الجمعة.