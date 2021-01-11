موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:30 ص
ميلان
ميلان
أحمد عصام
يحل فريق ميلان، ضيفا ثقيلا على حساب كالياري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقد حقق فريق ميلان الفوز في الجولة الماضية على حساب تورينو، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو.

وستقام المباراة بين ميلان وكالياري في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

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