رانيا فريد شوقي تُشيد بأداء ياسمين البشبيشي في "ضربة معلم" وتُعلق:"كان قلبي ببوجعني وأنا بضربها"

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وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة للفنانة ياسمين البشبيشي التي تقدم دور "سلمى" ابنة زوجها في مسلسل ضربة معلم الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC" مُشيرة إلى أنها فنانة متميزة، وقامت بيرد بعض الكواليس التي جمعتها خلال تصوير المسلسل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رانيا فريد شوقي صورة جديدة لها برفقة الفنانة ياسمين البشبيشي، وعلقت عليها قائلة:" سلمي اللي جنينت تباهي، حبيبتي ياسمين انتي ممثلة شاطرة و جميلة، ربنا يوفقك و يحققلك كل احلامك"



وأضافت رانيا فريد شوقي :" مافيش مشهد فيه ضرب ليها اعترضت أو زعلت بالعكس كانت متفهمة جدًا حتي لو اتعاد كتير، أنا اللي كان قلبي ببوجعني وأنا بضربها، وأول ما يخلص المشهد اخدها في حضني، بحبك يا بنوتة".





ومن جانبه ردت ياسمين على كلامها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت :" مبسوطه إني اشتغلت في مسلسل ضربة معلم مع أجمل وأطيب واحدة في الدنيا بجد أستاذة رانيا فريد شوقي، كان ليا الشرف و بجد اتعلمت من حضرتك كتيرر، بحبك"



مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة.