ألمانيا: 1.9 مليون إصابة بكورونا

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، 12497 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا ليرتفع الإجمالي إلى 1.921.024 مليون.

ورصد إحصاء المعهد 343 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 40686.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.