جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة على مستوى الجامعات المصرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي


أظهر تقرير مجلس الوزراء حول الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن موقف إنجاز الشكاوى التى تم توجيهها للجامعات خلال عام 2020، حيث حققت جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97%.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الجامعات التى استقبلت ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد اختصت 4 جامعات هي القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر بنسبة (51%) من إجمالى الشكاوى الموجهة للجامعات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تحقيق جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97% يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الحوكمة والشفافية والنزاهة والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن من أجندة أولوياته التحرك التحقق من الشكاوي، وقد تم تشكيل فريق عمل لاستقبال الشكاوى المُقدمة لها والتحرك السريع تجاهها، وفحصها بدقة وفي أسرع وقت ممكن للرد عليها، من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات والإدارات المختصة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها بسرعة وإزالة أسبابها.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابات مختلف الجهات الحكومية لها، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية والجامعات استقبالًا وتعاملًا وتفاعلًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال عام 2020، وذلك في إطار استمرار متابعة الجهود المبذولة لرصد أعداد الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها والتعامل معها من مختلف هذه الجهات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.

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